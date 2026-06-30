هشدار هواشناسی؛ تداوم رگبار، تگرگ و گردوخاک در ۲۰ استان تا روز جمعه

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: طی امروز (سه‌شنبه، ۹ تیر) و فردا (چهارشنبه، ۱۰ تیر) در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز کشور، دامنه‌ها و ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز پنجشنبه (۱۱ تیر) در برخی مناطق جنوب شرق، شرق و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه (۱۳ تیر) در غرب سواحل دریای خزر، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی نیز مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده نیز در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۹ تیر) صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد، احتمال گردوخاک و در شب نیز بارش پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۴ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران، ادامه داد: تا اواخر وقت روز چهارشنبه (۱۰ تیر) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست استان، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید و در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

وی درباره فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در تهران گفت: در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، مه‌آلودگی در ارتفاعات و قله‌ها و همچنین احتمال وقوع تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود و حاکمیت این شرایط جوی از امروز تا فردا (۱۰ تیر) در تمام مناطق استان تهران، به‌ویژه نیمه شمالی، دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درخصوص هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، اظهار کرد: بر اساس این هشدار، امروز (سه‌شنبه، ۹ تیر) در ارتفاعات استان‌های مازندران، سمنان و شمال شرق تهران، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، تگرگ در مناطق مستعد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: این شرایط روز چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز در ارتفاعات و دامنه‌های نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان ادامه خواهد داشت.

ضیائیان با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی، گفت: امروز (۹ تیر) استان‌های اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه‌ها و ارتفاعات گلستان، ارتفاعات قزوین، البرز، قم، تهران، سمنان، جنوب و شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک خواهند بود.

وی افزود: این سامانه جوی فردا (چهارشنبه، ۱۰ تیر) نیز استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شمال اصفهان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۱۱ تیر) ارتفاعات مازندران، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان و شمال و شرق هرمزگان و روز جمعه (۱۲ تیر) نیز شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات جنوب کرمان با رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و سایر مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی مواجه خواهند بود.