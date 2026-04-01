شاهرود بدرقه کرد؛ شهیدی که در کنار رهبر شهید به آسمان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حسن محمدی، از چهره های برجسته علمی و دانشگاهی و همچنین مدیران جمهوری اسلامی که مشاور دبیر شورای‌عالی (شهید لاریجانی) نیز محسوب می‌شد، صبح چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم شاهرود برگزار شد.

این مراسم از معراج الشهدای کانون بسیج تا میدان امام (ره) شاهرود برگزار و بعد از آن پیکر شهید حسن محمدی به زادگاهش یعنی شهر مجن در شمال شهرستان شاهرود منتقل شد تا در گلزار شهدای این شهر شهید پرور، به خاک سپرده شود.

مراسم تشییع با شکوه پیکر شهید حسن محمدی امروز با استقبال گسترده مردم شهرستان شاهرود روبرو شد و مردم مقارن با روز ۱۲ فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی، فریاد های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

حضور جوانان و نوجوانان با تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، از جمله نکات قابل توجه مراسم تشییع پیکر شهید حسن محمدی در شاهرود بود.

شهید حسن محمدی عمر با برکت خود را در سنگر علم و مدیریت صرف اعتلای جمهوری اسلامی ایران کرد و در نهایت در روز نخست جنگ تحمیلی رمضان، با دهان روزه در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی، در بیت رهبری، شهد نوشین شهادت نوشید.

شب گذشته نیز در میدان امام (ره) شاهرود علیرغم بارش باران و سرمای شدید هوا، مردم شهید پرور دیار یک هزار و ۷۰۰ شهید شاهرود، مراسم وداع باشکوهی برای این شهید برگزار کردند.

همزمان با مراسم تشییع باشکوه شهید محمدی در شاهرود رژه موتوری و خودرویی نیز با هدف گرامی داشت دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران در شاهرود برگزار شد.