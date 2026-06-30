به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تشکل های دانشجویی در پیامی خطاب به فقهای مجلس خبرگان از بیانیه اخیر این شورا حمایت کرده و نوشتند: در برههای که دشمنان انقلاب اسلامی با جنگ ترکیبی و تلاش برای ایجاد تردید نسبت به ارکان نظام، در پی آسیب رساندن به وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی هستند، مجلس خبرگان با صدور مواضع و بیانیههای اخیر خود، مسئولانه، بههنگام و حکیمانه در میدان صیانت از جایگاه رهبری، حفظ مصالح عالی نظام و دفاع از منافع ملی حضور یافت و بار دیگر نشان داد که پاسداری از رکن اساسی نظام اسلامی را رسالت شرعی و قانونی خود میداند.
این پیام می افزاید: محتوای راقی بیانیه دهبندی، بهویژه تأکید بر ضرورت قصاص از مسببان شهادت امام خامنهای رضوان الله علیه و تاکید بر التزام و الزام به فصلالخطاب بودن رهبری، جلوهای از اشراف عمیق بر مبانی فقهی، شناخت دقیق از شرایط کشور و بصیرت دینی و سیاسی اعضای این مجلس است.
در این پیام آمده است: همچنین اکنون که چند ماه از تصمیم تاریخی مجلس خبرگان در انجام مسئولیت خطیر خویش و انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای دامظله به امامت جامعه میگذرد، ثمرات آن انتخاب بیش از پیش آشکار شده است. اعضای این مجلس با شجاعت، اخلاص و تقوای الهی، بدون تأثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی و تنها با تکیه بر معیارهای شرعی، انقلابی و مصالح امت اسلامی، وظیفه الهی خود را به انجام رساندند. تحولات و تدابیر ارزشمند پس از آن تصمیم، درستی، حکمت و آیندهنگری آن انتخاب را به اثبات رسانده و موجب تقویت جایگاه ولایت فقیه، افزایش اقتدار نظام اسلامی و تحکیم انسجام ملی شده است. چنان که همراهی، ولایتپذیری و تبعیت آگاهانه مردم از رهبری، گواه روشنی بر صواب این انتخاب و نشانهای از تأییدات الهی در این مسیر است. بیتردید، این توفیق بزرگ جز با عنایت حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف میسر نبود.
مجلس خبرگان در این پیام بیان می کند: بر همین اساس، جنبش دانشجویی ضمن اعلام حمایت قاطع از مواضع اخیر مجلس خبرگان، بر عهد خویش با انقلاب اسلامی تأکید کرده و اعلام میدارد که همچنان پیرو فقهای بزرگوار، روحانیت متعهد و ولایت فقیه خواهد بود و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و پاسداری از جایگاه رهبری را وظیفهای دینی، انقلابی و ملی برای خود میداند. همچنین مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خود را از فقهای بزرگوار مجلس خبرگان به پاس این رویکرد حکیمانه، مسئولانه و انقلابی ابراز داشته و از خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان را مسئلت مینماید.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور و اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی امضا کنندگان این پیام هستند.
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