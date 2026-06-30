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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

محتوای بیانیه فقهای خبرگان جلوه‌ای از اشراف عمیق بر مبانی فقهی است

محتوای بیانیه فقهای خبرگان جلوه‌ای از اشراف عمیق بر مبانی فقهی است

جمعی از تشکل های دانشجویی در پیامی خطاب به فقهای مجلس خبرگان از بیانیه اخیر این شورا حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تشکل های دانشجویی در پیامی خطاب به فقهای مجلس خبرگان از بیانیه اخیر این شورا حمایت کرده و نوشتند: در برهه‌ای که دشمنان انقلاب اسلامی با جنگ ترکیبی و تلاش برای ایجاد تردید نسبت به ارکان نظام، در پی آسیب رساندن به وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی هستند، مجلس خبرگان با صدور مواضع و بیانیه‌های اخیر خود، مسئولانه، به‌هنگام و حکیمانه در میدان صیانت از جایگاه رهبری، حفظ مصالح عالی نظام و دفاع از منافع ملی حضور یافت و بار دیگر نشان داد که پاسداری از رکن اساسی نظام اسلامی را رسالت شرعی و قانونی خود می‌داند.

این پیام می افزاید: محتوای راقی بیانیه ده‌بندی، به‌ویژه تأکید بر ضرورت قصاص از مسببان شهادت امام خامنه‌ای رضوان الله علیه و تاکید بر التزام و الزام به فصل‌الخطاب بودن رهبری، جلوه‌ای از اشراف عمیق بر مبانی فقهی، شناخت دقیق از شرایط کشور و بصیرت دینی و سیاسی اعضای این مجلس است.

در این پیام آمده است: همچنین اکنون که چند ماه از تصمیم تاریخی مجلس خبرگان در انجام مسئولیت خطیر خویش و انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دام‌ظله به امامت جامعه می‌گذرد، ثمرات آن انتخاب بیش از پیش آشکار شده است. اعضای این مجلس با شجاعت، اخلاص و تقوای الهی، بدون تأثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی و تنها با تکیه بر معیارهای شرعی، انقلابی و مصالح امت اسلامی، وظیفه الهی خود را به انجام رساندند. تحولات و تدابیر ارزشمند پس از آن تصمیم، درستی، حکمت و آینده‌نگری آن انتخاب را به اثبات رسانده و موجب تقویت جایگاه ولایت فقیه، افزایش اقتدار نظام اسلامی و تحکیم انسجام ملی شده است. چنان‌ که همراهی، ولایت‌پذیری و تبعیت آگاهانه مردم از رهبری، گواه روشنی بر صواب این انتخاب و نشانه‌ای از تأییدات الهی در این مسیر است. بی‌تردید، این توفیق بزرگ جز با عنایت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف میسر نبود.

مجلس خبرگان در این پیام بیان می کند: بر همین اساس، جنبش دانشجویی ضمن اعلام حمایت قاطع از مواضع اخیر مجلس خبرگان، بر عهد خویش با انقلاب اسلامی تأکید کرده و اعلام می‌دارد که همچنان پیرو فقهای بزرگوار، روحانیت متعهد و ولایت فقیه خواهد بود و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و پاسداری از جایگاه رهبری را وظیفه‌ای دینی، انقلابی و ملی برای خود می‌داند. همچنین مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خود را از فقهای بزرگوار مجلس خبرگان به پاس این رویکرد حکیمانه، مسئولانه و انقلابی ابراز داشته و از خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان را مسئلت می‌نماید.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور و اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی امضا کنندگان این پیام هستند.

کد مطلب 6875461
محسن صمیمی

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