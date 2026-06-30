استارمر از بودجه نظامی  ۳۰۰ میلیارد پوندی و خرید ۱۲ اف ۳۵ پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس، روز سهشنبه اعلام کرد که دولتش قصد دارد بودجه نظامی خود را در چهار سال آینده به حدود ۳۰۰ میلیارد پوند (۳۸۷ میلیارد دلار) افزایش دهد، که این بخشی از برنامه نوسازی نیروهای مسلح انگلیس و افزایش قابلیتهای نظامی در مواجهه با چالشهای امنیتی فزاینده است.
استارمر در رونمایی از استراتژی دفاعی ده ساله این کشور گفت که انگلیس باید با تغییرات بینالمللی سازگار شود.
وی افزود: ما باید هر کاری که در این جهان جدید لازم است انجام دهیم، امنیت کشورمان را حفظ کنیم و از فرصتهای ناشی از سرمایهگذاری در قابلیتهای حاکمیتی خود استفاده کنیم.
نخست وزیر انگلیس فاش کرد که کشورش ۱۲ فروند جنگنده اف-۳۵A ، به عنوان بخشی از برنامههای نوسازی نیروی هوایی انگلیس و تقویت آمادگی نیروهای مسلح خواهد خرید.
استارمر با اشاره به اینکه آمریکا همچنان مهمترین متحد نظامی انگلیس است افزود: دولت او با تکیه بر درسهایی که بریتانیا از جنگ عراق آموخته است، تصمیم گرفت که به جنگ علیه ایران نپیوندد.
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