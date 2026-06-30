آزمون بزرگ برای اروپا؛ادامه میزبانی یا استرداد تروریست های کردی؟

به پزارش خبرگزاری مهر، بدنبال شکایت قربانیان اقدامات تروریستی گروهک های کردی و مطالبه محاکمه عوامل آنها، پس از رسیدگی های قضایی برای شماری از سران و اعضای گروه‌های تروریستی پژاک، دمکرات، کومله و پاک احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل صادر شده و درخواست استرداد آنان نیز به کشورهای اروپایی همچون فرانسه، سوئد، آلمان، بلژیک و... بعنوان میزبانان این تروریست ها و همچنین برای دولت عراق ارسال شده است .



نکته مهم این است مستندات ارائه شده در پرونده این افراد ، به وضوح ماهیت تروریستی آنها را اثبات میکند،لذا دولت های اروپایی که سالها در ظاهر مدعی مبارزه با تروریسم بودند اما در عمل در خاک خود اقدام به میزبانی و حتی حمایت از این تروریست ها میکردند، حالا مقابل آزمونی بزرگ قرار گرفته اند و وقت آن رسیده تا ادعای خود را ثابت و پایبندی بر تعهدات بین المللی و مبارزه با تروریسم را با دستگیری و استرداد سران گروهک های کردی به کشورمان نشان دهد .



در این بین از دولت عراق هم انتظار می رود طبق مفاد توافقنامه امنیتی بین دو کشور ، بر تعهدات بین المللی و مبارزه با تروریسم پایبند بوده و اقدامات لازم را اجرا نمایند .