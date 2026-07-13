مظفری: برداشت گندم در شهرستان زرندیه به ۵ هزار تن رسید

روح الله مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری، گندمکاران زرندیه موفق به برداشت سه هزار تن محصول از سطح ۳۲۰ هکتار از اراضی زیر کشت شدهاند.
وی افزود: سطح زیر کشت گندم آبی در شهرستان زرندیه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است و عملیات برداشت این محصول همچنان ادامه دارد که تاکنون پنج هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شده است.
مظفری تصریح کرد: در مزارع گندم آبی شهرستان زرندیه چهار رقم پیشتاز، پیشگام، حیدری و ترابی کشت و برداشت میشود که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری بالایی دارند.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه با اشاره به اهمیت محصول گندم در تأمین امنیت غذایی کشور ادامه داد: گندم یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در پایداری امنیت غذایی دارد و حمایت از تولید این محصول از اولویتهای بخش کشاورزی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: حمل گندم برداشتشده به مقاصد تعیینشده از جمله اراک در حال انجام است و بهطور میانگین در هر محموله ۲۶ تُن گندم بارگیری و منتقل میشود.
مظفری افزود: پیشبینی میشود میزان گندم تحویلی کشاورزان شهرستان زرندیه به مراکز خرید در فصل جاری به ۱۵ هزار تُن برسد.
وی بیان کرد: هماهنگیهای لازم میان عوامل اجرایی، مراکز خرید و ناوگان حملونقل انجام شده است تا گندم تولیدی کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز خرید منتقل و از بروز هرگونه وقفه در روند خرید تضمینی جلوگیری شود.
نظر شما