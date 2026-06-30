کشف ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر، گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک عملیات هوشمندانه و موفقیت آمیز و با اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی مکان و عامل تهیه و توزیع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مزرعه و باغ متهم، مقدار ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: در این زمینه یک نفر متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.