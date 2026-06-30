علیاکبر رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار و پیامدهای مخرب اعتیاد اظهار کرد: فردی که دچار اعتیاد میشود، به تدریج با بیحسی، بیارادگی، بیانگیزگی و بیتفاوتی مواجه شده و قدرت تعقل و تصمیمگیری خود را از دست میدهد؛ به گونهای که نه تنها زندگی خود، بلکه زندگی اطرافیان و اعضای خانواده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: نمیتوان تصور کرد که آسیب ناشی از اعتیاد تنها به یک خانواده محدود میشود، چرا که ابتلای یک فرد در یک خانواده، محله یا شهر میتواند امنیت روانی جامعه را با مخاطره مواجه کند. از این رو همه افراد جامعه، چه کسانی که با این معضل درگیر هستند و چه کسانی که درگیر نیستند، باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشند.
فرماندار گلپایگان ادامه داد: اگر اعتیاد گسترش پیدا کند، همانند یک بیماری واگیردار میتواند در مدت کوتاهی بخشهای مختلف جامعه را گرفتار کند. بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ با هدف جلوگیری از عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان تشکیل شده و در استانها و شهرستانها نیز شوراهای مبارزه با مواد مخدر به عنوان زیرمجموعه این ستاد فعالیت میکنند.
رضایی با تأکید بر اینکه مقابله با اعتیاد صرفاً از عهده چند دستگاه اجرایی خارج است، تصریح کرد: محدودیت منابع و نیروی انسانی از یک سو و ضرورت همکاری مردم از سوی دیگر نشان میدهد که بدون مشارکت خانوادهها، شناسایی، معرفی و درمان افراد مبتلا به اعتیاد امکانپذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: فرد معتاد علاوه بر آسیب به خود، خسارتهای جبرانناپذیری به خانواده وارد میکند و فرزندان خانواده، به ویژه دختران، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار میگیرند. بنابراین نباید تصور کنیم که این آسیبها دیگران را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
فرماندار گلپایگان با دعوت از مردم برای پیگیری جدی این موضوع گفت: خانوادهها باید در صورت مشاهده کوچکترین نشانهها و آثار گرایش به مواد مخدر، به دستگاههای ذیربط، روانشناسان و متخصصان این حوزه مراجعه کنند و از ظرفیت کارشناسان برای حل مشکلات بهره بگیرند.
وی افزود: همانگونه که در صورت خرابی یک وسیله خانگی بدون هیچ نگرانی به متخصص مراجعه میکنیم، در مواجهه با مشکلات روحی، روانی و آسیبهای اجتماعی نیز باید از مشاوره و کمک افراد صاحبنظر استفاده کنیم.
رضایی تأکید کرد: هر میزان سرمایهگذاری و هزینه در حوزه پیشگیری از اعتیاد، در واقع یک سرمایهگذاری بلندمدت برای حفظ سلامت و امنیت جامعه محسوب میشود و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در حوزه مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: بر اساس اعلام معاونت مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر ۴۰۹ نوع ماده مخدر وجود دارد که در فهرست قانونی مواد مخدر کشور قرار نگرفتهاند. این مواد با وجود داشتن آثار و تبعات مخرب و گاه شدیدتر از مواد مخدر شناختهشده، به دلیل نبود عناوین مجرمانه مشخص در قوانین موجود، فرآیند برخورد قضایی با آنها را با دشواری مواجه کرده است.
فرماندار گلپایگان ادامه داد: این موضوع نشان میدهد افرادی که برای گرفتار کردن جوانان و جامعه برنامهریزی میکنند، همواره روشها و شیوههای جدیدی را به کار میگیرند و لازم است دستگاههای مسئول و مردم با هوشیاری بیشتری با این پدیده مقابله کنند.
وی تصریح کرد: با وجود برخی مشکلات و چالشهای قانونی، نباید احساس رفع مسئولیت کنیم، بلکه باید آثار و پیامدهای مصرف مواد مخدر را مدنظر قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه نشانه، به دنبال پیشگیری، چارهاندیشی و در صورت لزوم درمان باشیم.
نظر شما