استقرار بیمارستان صحرایی ۱۰۰ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد دیانتی مدیر مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) و بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: بیمارستان صحرایی با ظرفیت ۱۰۰ تخت در محل مصلا در حال آماده سازی و تجهیز است و در کنار آن، حداقل ۵۰ تخت پشتیبان نیز پیشبینی شده تا در صورت نیاز به افزایش ظرفیت درمانی، بلافاصله به کار گرفته شوند.
وی افزود: این بیمارستان مجهز به بخشهای حیاتی نظیر تختهای احیای قلبیریوی، اتاق عمل سرپایی، بخشهای تفکیکشده ویزیت سرپایی آقایان و بانوان و بخش پشتیبانی و انتقال بیماران است.
استقرار کادر درمان و جزئیات شیفتهای ۲۴ ساعته
مدیر بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره بازه زمانی خدماترسانی و ترکیب کادر درمانی مستقر گفت: نیروهای درمانی از صبح روز جمعه در محل مصلا مستقر می شوند و خدماترسانی آنان تا پایان کامل مراسم در صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
دیانتی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی در اطراف مصلا، ادامه داد: به دلیل سختی تردد، برنامهریزی به صورت شیفتهای ۲۴ ساعته انجام شده و در هر شیفت حدود ۱۰ پزشک شامل متخصصان اورژانس، داخلی و پزشکان عمومی حضور دارند.
پیشبینی مخاطرات سلامت و تریاژ بیماران
وی با اشاره به تراکم بالای جمعیت و احتمال حضور میلیونی عزاداران، گفت: با توجه به نظریه های که در تجمعات انبوه وجود دارد، آسیبهای فیزیکی ناشی از ازدحام در درجه اول نگرانی ها قرار دارد و پس از آن احتمال مشکلات ناشی از گرمازدگی و کمآبی بدن، مشکلات قلبی تنفسی و همچنین بیماریهای گوارشی و تغذیهای پیشبینی می شوند.
دیانتی در خصوص نحوه هماهنگیها و ارجاع بیماران بدحال نیز توضیح داد: هماهنگیهای لازم به طور کامل انجام شده است. آمبولانسهای ما در محل مستقر هستند و با اورژانس ۱۱۵ نیز هماهنگی کامل داریم تا در صورت نیاز به درمانهای تخصصیتر، بیماران پس از اقدامات اولیه در بیمارستان صحرایی، به سرعت به مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم (ص) و یا سایر مراکز درمانی منتقل شوند.
مدیر مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در پایان ضمن تسلیت به مردم ایران بابت از دست دادن «رهبر شهید»، بر رعایت توصیههای بهداشتی تأکید کرد و از مردم خواست: به دلیل محدود بودن فضا و گرمای هوا، شهروندان حتماً آب آشامیدنی همراه خود داشته باشند تا دچار گرمازدگی و افت شدید مایعات بدن نشوند.
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