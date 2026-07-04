دستور رئیس‌ بیمه مرکزی برای ارائه خدمات بدون تشریفات در مسیرهای تشییع

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسکل بیمه مرکزی در ابلاغیهای فوری به همه شرکتهای بیمه، دستور داد تا با استقرار واحدهای ارزیابی خسارت ثابت و سیار در محورهای اصلی کشور و با حذف تشریفات اداری، زمینه برای تسهیل تردد و آرامش خاطر زائران شرکتکننده در آیین تشییع رهبر شهید و سیدالشهدای انقلاب اسلامی فراهم شود.
در این ابلاغیه، با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد ملی، تصریح شده است که صیانت از آرامش زائران و ارائه خدمات امدادی سریع، فراتر از تعهدات معمول صنعت بیمه و بخشی از رسالت اجتماعی این نهاد در ایام حساس کشور است.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدهاند با استقرار فوری واحدهای ارزیابی خسارت در مبادی ورودی و خروجی پایتخت، محورهای مواصلاتی پرتردد و استانهای میزبان مراسم از جمله البرز، سمنان، قم و خراسان رضوی، خدمات تخصصی و کارشناسی را بهصورت شبانهروزی ارائه دهند.
همچنین بر اساس این ابلاغیه، ارائه خدمات به زائران باید با «حداقل تشریفات اداری» و حداکثر سرعت انجام پذیرد تا ضمن گرهگشایی فوری از مشکلات احتمالیِ ترددهای جادهای، نقش حمایتی صنعت بیمه در این رویداد ملی به بهترین شکل ایفا شود.
رئیسکل بیمه مرکزی در پایان، بر نظارت مستمر بر اجرای این طرح تأکید کرده و از همه شرکتهای بیمه خواسته است تا با نگاهی مسئولانه، تا پایان برگزاری مراسم و بازگشت آرامش به مسیرهای تردد، تمامی توان خود را برای پشتیبانی از هموطنان بهکار گیرند.
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