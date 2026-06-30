به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مجاهدیان، معاون غذا و دارو و سرپرست مجموعه مدد ایران، در نشست هماهنگی ارائه خدمات دارویی در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع، با اشاره به استقرار بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز و استقرار خدمات دارویی در بیمارستان صحرایی انجام شده است تا خدمات مورد نیاز زائران و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت به‌صورت مستمر و بدون وقفه ارائه شود.

وی افزود: علاوه بر پیش‌بینی تمهیدات لازم برای داروخانه بیمارستان صحرایی، هماهنگی‌های مورد نیاز با داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه نیز انجام شده است تا در روزهای برگزاری مراسم، دسترسی مناسب بیماران، زائران و مراجعان به خدمات دارویی فراهم باشد.

مجاهدیان با تأکید بر ضرورت پایداری زنجیره تأمین دارو در این ایام گفت: وضعیت موجودی اقلام مورد نیاز، فرآیندهای پشتیبانی و سازوکارهای تأمین و توزیع دارو به‌صورت مستمر رصد خواهد شد تا خدمات دارویی در تمامی سطوح با آمادگی کامل ارائه شود.

در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله پشتیبانی دارویی از بیمارستان صحرایی مستقر در مصلی، تأمین اقلام مورد نیاز، آمادگی داروخانه‌های منتخب، فرآیندهای نظارتی و هماهنگی‌های بین‌بخشی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با حضور مدیران و کارشناسان ستادی معاونت غذا و دارو، مسئولان واحدهای مرتبط و مدیران مجموعه مدد ایران برگزار شد و در پایان بر آمادگی کامل بخش‌های مختلف برای ارائه خدمات مستمر و پاسخگویی مناسب به نیازهای دارویی مراجعان در طول برگزاری مراسم تأکید شد.