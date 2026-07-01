روند کاهشی تشکیل خانواده و ازدواج در میان دانشجویان طی سال های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان با تشریح آخرین وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه در پایان سال تحصیلی جاری و برنامه ریزی دانشگاه برای ترم آتی، گفت: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجموع از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند و بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی آنها پاسخگوی نیاز دانشجویان است.

وی افزود: با این حال، یکی از چالش‌های مهم دانشگاه در حوزه اسکان، پراکندگی ساختمان‌های خوابگاهی در نقاط مختلف شهر است که مدیریت، نگهداری و ارائه خدمات رفاهی را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

میردهقان گفت: بخشی از خوابگاه‌های دانشگاه به دلیل قدمت ساختمان و استهلاک تجهیزات، نیازمند بازسازی و بهسازی هستند. این خوابگاه‌ها در قالب طرح ارتقای سالانه خوابگاه‌های دانشجویی شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات نوسازی و بهسازی آنها در تابستان سال جاری انجام شده است. تلاش دانشگاه بر این است که پیش از آغاز سال تحصیلی، بخش عمده این اقدامات به پایان برسد تا دانشجویان بتوانند در فضایی ایمن‌تر، استانداردتر و با کیفیت رفاهی مناسب‌تر مستقر شوند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای افزایش ظرفیت خوابگاهی و کاهش فشار اسکان دانشجویان بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های خوابگاهی از اولویت‌های حوزه معاونت دانشجویی است. در همین راستا، مطالعات اولیه و بررسی طرح احداث دو مجتمع خوابگاهی در محدوده اطراف دانشگاه در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و اقدامات اولیه این پروژه‌ها در حال انجام است.

میردهقان گفت: این مجتمع‌ها با تجمیع چند ساختمان مختلف ایجاد خواهند شد و علاوه بر افزایش قابل توجه ظرفیت اسکان، به کاهش پراکندگی خوابگاه‌ها نیز کمک خواهند کرد. در صورت به ثمر نشستن این پروژه‌ها، امکان مدیریت متمرکزتر خوابگاه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تعمیر و نوسازی خوابگاه‌ها اظهار کرد: مطابق روال هر ساله، فصل تابستان بهترین فرصت برای انجام تعمیرات اساسی و رفع نواقص خوابگاه‌ها است. امسال نیز در قالب طرح ارتقای خوابگاه‌ها و با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان، برنامه‌ی جامعی برای ارتقای کیفی خوابگاه‌ها در نظر گرفته شده که شامل تعمیر و بهسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس و بازسازی آسانسورها، نوسازی تأسیسات و سایر اقدامات فنی و عمرانی و تعمیرات اساسی مورد نیاز خواهد بود. اجرای این برنامه‌ها با هدف افزایش ایمنی، بهبود کیفیت خدمات رفاهی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی دانشجویان انجام می‌شود.

میردهقان در خصوص وضعیت خوابگاه‌های متأهلی نیز گفت: متأسفانه در این بخش با محدودیت ظرفیت مواجه هستیم و امکانات موجود پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست. هرچند در سال‌های اخیر روند تشکیل خانواده و ازدواج در میان دانشجویان کاهش یافته است، اما ظرفیت فعلی نیز پاسخگوی همه درخواست‌ها نیست. با این وجود، دانشگاه توسعه ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی را در برنامه‌های خود قرار داده و پیگیری‌های لازم برای بهبود وضعیت موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حال انجام است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با دانشجویان و رسیدگی به مطالبات آنان خاطرنشان کرد: دانشگاه مسیرهای متعددی را برای دریافت و پیگیری درخواست‌ها، پیشنهادها و شکایات دانشجویان پیش‌بینی کرده است.

میردهقان بیان کرد: دانشجویان می‌توانند ضمن ارتباط با مسئولین خوابگاه‌ها که همگی خود دانشجو هستند، از طریق ارسال ایمیل به مدیر امور دانشجویی و رئیس اداره امور خوابگاه‌ها، مراجعه به مسئولان خوابگاه‌ها، پیگیری مطالبات از طریق شورای صنفی رفاهی دانشجویان، ارتباط مستقیم با معاون فرهنگی و دانشجویی و همچنین مشارکت در نظرسنجی‌های موردی، مسائل خود را مطرح کنند.

وی اضافه کرد: سیاست دانشگاه بر این است که با تقویت این مسیرهای ارتباطی، ضمن افزایش سرعت رسیدگی به مطالبات، از نظرات و بازخوردهای دانشجویان برای ارتقای مستمر کیفیت خدمات رفاهی و بهبود شرایط خوابگاه‌ها بهره‌مند شود.