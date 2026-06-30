به گزارش خبرنگار مهر، ایرج اقایی عصر سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری سه‌راهی علمدار شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: این پایگاه امدادی در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع احداث می‌شود و نقش مهمی در ارتقای خدمات امدادی و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث خواهد داشت.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این پروژه افزود: سه‌راهی روستای علمدار در ۲۰ کیلومتری محور مشگین‌شهر به سمت اهر واقع شده و یکی از نقاط حادثه‌خیز استان اردبیل به شمار می‌رود که همه‌ساله شاهد وقوع حوادث رانندگی متعددی در این مسیر هستیم.

اقایی ادامه داد: راه‌اندازی این پایگاه امداد و نجات موجب افزایش سرعت عملیات امدادرسانی، کاهش تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای و ارائه خدمات مؤثرتر به حادثه‌دیدگان خواهد شد و یکی از مطالبات مهم مردم منطقه نیز با اجرای این پروژه محقق می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل با بیان اینکه این جمعیت از توانمندی و آمادگی مطلوبی در حوزه امداد و نجات برخوردار است، تصریح کرد: هلال‌احمر استان در سال‌های اخیر توسعه تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های امدادی را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند با تقویت ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهد.

آقایی خاطرنشان کرد: امدادگران، نجاتگران، نیروهای جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات روز، در تمامی حوادث و بحران‌ها آماده خدمت‌رسانی هستند و احداث این پایگاه نیز گام مهمی در ارتقای ایمنی محور مشگین‌شهر - اهر و افزایش آمادگی عملیاتی هلال‌احمر در منطقه خواهد بود.