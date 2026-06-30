به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمدهای از پروژههای مصوب شهرستان به نتیجه رسیده و نزدیک به ۹۰ درصد این طرحها به بهرهبرداری رسیده یا در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در شهرستان افزود: پروژه گردشگری موییل از جمله طرحهای شاخص شهرستان است که روند اجرای آن با جدیت دنبال میشود. همچنین مسیر خروجی شهر به سمت روستای موییل که سالها با مشکلاتی مواجه بود، بازگشایی شده است.
تأمین آب شرب شهر و روستا
فرماندار مشگینشهر با اشاره به طرحهای آبرسانی شهرستان گفت: پروژه آبرسانی شهید سلیمزاده با هدف تأمین آب شرب ۲۰۰ روستا و ۵ شهر در حال اجراست و نقش مهمی در رفع تنش آبی منطقه خواهد داشت.
تکمیل پایاب سد احدبیگلو
وی همچنین از تکمیل پایاب سد احدبیگلو و تحویل آن به کشاورزان خبر داد و افزود: این پروژه زمینه توسعه کشاورزی، افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.
فرماندار مشگینشهر از اجرای روشنایی پارک جنگلی مشگینشهر خبر داد و گفت: روشنایی سهراهی وراغول نیز در دستور کار قرار گرفته و برخی پروژههای دیگر نیز همچنان در دست اجرا هستند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری در شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۲۲ مجوز سرمایهگذاری صادر شده و زمینه برای حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف فراهم شده است.
فرماندار مشگینشهر ادامه داد: اجرای زیرساختهای نهضت ملی مسکن از جمله شبکه فاضلاب و سایر خدمات زیربنایی با سرعت در حال انجام است و پمپاژ فاضلاب روستای برزیل نیز به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم در دستور کار قرار دارد.
وی از آغاز عملیات آسفالت محور قوتورسویی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: پروژه سد سواره نیز از دیگر طرحهای مهم شهرستان است که روند اجرای آن پیگیری میشود.
فرماندار مشگینشهر همچنین با اشاره به پروژههای حوزه رفاه و فرهنگ گفت: ساختمان مرکز معلولان فیاضبخش، احداث موزه مشگینشهر به عنوان بزرگترین موزه شمالغرب کشور و تکمیل سالن اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از مطالبات مهم مردم و هنرمندان شهرستان است که برای تکمیل آنها تأمین اعتبارات لازم ضروری است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای اقتصادی شهرستان، بر پیگیری مسائل و توسعه شهرک صنعتی رضی تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام و جذب اعتبارات جدید از اولویتهای مدیریت شهرستان برای شتاببخشی به روند توسعه مشگینشهر خواهد بود.
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