مهدی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش شدید و رگباری شامگاه گذشته موجب آبگرفتگی معابر و ورود آب به حدود ۲۰۰ منزل مسکونی و واحد تجاری در سطح شهر مشگین‌شهر شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل جلسه داد، افزود: نیروهای مدیریت بحران، شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان از نخستین ساعات وقوع حادثه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و عملیات تخلیه آب، بازگشایی مسیرها و کمک به شهروندان را تا نیمه‌های شب ادامه دادند.

فرماندار مشگین‌شهر با اشاره به بررسی خسارت‌های وارد شده گفت: گزارش‌هایی مبنی بر تلف شدن تعدادی دام در روستای پریخان دریافت شده است، اما این موضوع هنوز از سوی کارشناسان تأیید نشده و پس از بررسی‌های میدانی، اطلاع‌رسانی دقیق انجام خواهد شد.

بخشی درباره جبران خسارت‌های وارده نیز تصریح کرد: شهروندان خسارت‌دیده می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تشکیل پرونده و برآورد میزان خسارت اقدام کنند تا پس از تأیید کارشناسی، هزینه‌ها از محل بیمه همگانی پرداخت شود.

وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی، هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند و از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.