به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در شورای راهبری تحول اداری استان خواستار پیگیری و برگزاری مستمر جلسات شورای تحول اداری در دستگاه‌های اجرایی شد.

وی گفت: باید با توزیع متناسب نیروی انسانی در مرکز استان و شهرستان‌ها روند خدمت‌رسانی مطلوب به مردم انجام گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل اظهار کرد: با توجه به گرایش برخی نیروها برای خدمت در مرکز استان، در شهرستان‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که مدیران کل باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند.

حبیبی افزود: افزایش جذابیت و مشوق‌ها برای خدمت در شهرستان‌ها و مناطق محروم باید انجام شود تا کارکنان مورد نیاز هم برای خدمت در ادارات شهرستانی جذب شوند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت همگانی در دستگاه‌های اجرایی برای کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی، اختصاص رفاهی و جوایز مناسب را در ایجاد انگیزه برای کارمندان دارای اهمیت دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در ادامه محدودیت انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در دستگاه‌ها را یادآور شد و بیان کرد: باید با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز میزان مصرف ادارات مورد سنجش قرار گرفته و مدیریت شود.