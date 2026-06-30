به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «من و یادت میاد؟» به نویسندگی و کارگردانی احمد مرادی‌پور و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان، از ۱۸ تیر ۱۴۰۵ در سالن ۲ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

«من و یادت میاد؟» با بازی مرتضی درویش‌زاده و به‌عنوان محصولی از کمپانی تئاتر جوانان ایران، هر شب ساعت ۱۹ اجرا می‌شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «بعضی وقت‌ها تو زندگی با آدم‌هایی مواجه میشی که حتی اگه بخوای هم نمی‌تونی فراموششون کنی … .»

عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه: سجاد افشاریان، طراح گرافیک: امیر صداقتی، طراح صدا و آهنگساز: متین صادقی، طراح نور: میلاد الهی، طراح لباس: احمد مرادی‌پور، طراح آنونس: امیرحسین میرزائی و سهیل فلاح (راوی‌مدیا)، عکاس: حانیه همتی، روابط عمومی: امیر قالیچی، دستیار کارگردان: امیرارسلان ایزدی، دستیار طراح صحنه: علیرضا احمدی، دستیار تهیه‌کننده: محمد رحمانیان ثابت.

نمایش «من و یادت میاد؟» در مجموعه تئاتر لبخند، سالن ۲، میزبان علاقه‌مندان تئاتر است و مخاطبان می‌توانند بلیت این اثر نمایشی را از سایت تیوال تهیه‌ کنند.