به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر، در تعامل با دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ششمین کرسی ترویجی خود را به تحلیل و تبارشناسی دگردیسیهای معنایی در نقاشیخط، با عنوان «بسترهای شکلگیری و تغییر معنا در گفتمان خوشنویسانه (نقاشی خط) در جهان معاصر اسلام» اختصاص داده است.
این کرسی ترویجی به یکی از جریانهای بنیادین هنر معاصر میپردازد. در این نشست، حجت امانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه پژوهشی تاریخ هنر پژوهشکده هنر، ضمن واکاوی هنر خوشنویسی و نقاشیخط، مؤلفههای زمینهای و گفتمانیِ مؤثر بر تحول معنایی این هنر در گستره جهان اسلام را تبیین خواهد کرد.
پژوهشکده هنر با برگزاری این رویداد و تأکید بر نقد روشمند و ارزیابی ساختاری مباحث، زمینهای برای بررسی و تحلیل کنشهای هنری در پرتو نظریههای معاصرِ زیباییشناسی فراهم کرده است؛ امری که میتواند به غنای چارچوبهای پژوهشی در حوزه هنر اسلامی یاری رساند. در این نشست، سید ابوتراب احمدپناه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در جایگاه «ناقد» حضور دارد و مدیریت آن نیز بر عهده شهاب پازوکی عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر خواهد بود.
این مجمع علمی که فرصتی مغتنم برای پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نظریهپردازان و کنشگران عرصه هنرهای تجسمی به شمار میرود، در روز چهارشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح در سالن نشستهای پژوهشکده هنر برگزار میشود.
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