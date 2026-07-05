  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

اعزام ۶۴ هزار خوزستانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام ۶۴ هزار خوزستانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

اهواز - مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان گفت: بیش از ۶۴ هزار نفر از مردم استان خود را برای شرکت در مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر شهید به تهران رسانده‌اند.

سرهنگ علی احمدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید جمهوری اسلامی، گروه‌های گسترده‌ای از اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، از جمله استان خوزستان، وارد پایتخت شده‌اند.

وی افزود: این کاروان‌ها متشکل از اقشار مختلف جامعه هستند که با هدف ادای احترام و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی تهران شده‌اند.

احمدی فرد در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به حجم بالای ورود زائران از استان‌های مختلف، این مراسم با حضور گسترده اقشار مردمی در محل تعیین‌شده برگزار شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای پذیرایی از حاضران گفت: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از این زائران توسط ستادهای برگزاری مراسم در تهران پیش‌بینی شده است و روند ورود کاروان‌ها از استان‌های مختلف همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6880263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها