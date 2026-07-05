اعزام ۶۴ هزار خوزستانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

سرهنگ علی احمدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارشهای میدانی، همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید جمهوری اسلامی، گروههای گستردهای از اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، از جمله استان خوزستان، وارد پایتخت شدهاند.
وی افزود: این کاروانها متشکل از اقشار مختلف جامعه هستند که با هدف ادای احترام و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی تهران شدهاند.
احمدی فرد در ادامه تصریح کرد: پیشبینی میشود با توجه به حجم بالای ورود زائران از استانهای مختلف، این مراسم با حضور گسترده اقشار مردمی در محل تعیینشده برگزار شود.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای پذیرایی از حاضران گفت: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از این زائران توسط ستادهای برگزاری مراسم در تهران پیشبینی شده است و روند ورود کاروانها از استانهای مختلف همچنان ادامه دارد.
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