به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای تحول اداری استان با تأکید بر اینکه هدف مشترک همه مدیران، جلب رضایت مردم است، اظهار کرد: امروز همه مسئولیتها امانتی از سوی مردم است و مدیران موظفاند با گرهگشایی از مشکلات مردم، پاسخگوی اعتماد آنان باشند.
وی با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند، افزود: مردم با وجود همه مشکلات و کمبودها همواره پای نظام و انقلاب ایستادهاند و امروز نیز وظیفه مدیران، خدمت صادقانه و تکریم این سرمایه اجتماعی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به راهاندازی سامانه «فواد» برای سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: نتایج این سامانه از سوی مسئولان ارشد کشور، از وزیر کشور تا رئیسجمهور، رصد میشود اما آنچه از همه مهمتر است، دعای خیر مردم است که بهترین پاداش خدمتگزاری محسوب میشود.
هاشمی، مردم خراسان جنوبی را مردمی نجیب، صبور و مطالبهگر دانست و گفت: مطالبهگری مردم این استان همواره اخلاقمدارانه و همراه با احترام بوده و مدیران نباید این نجابت را به حساب رضایت کامل یا بیتفاوتی بگذارند.
وی با تأکید بر تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردم، خاطرنشان کرد: نباید مراجعهکنندهای که از نقاط دوردست استان با تحمل مسیرهای طولانی و شرایط سخت آبوهوایی به مرکز استان آمده است، به دلیل تعلل اداری ناچار به مراجعات مکرر شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: حتی اگر انجام درخواست مردم از نظر قانونی امکانپذیر نباشد، مدیران موظفاند با احترام، دلیل آن را برای مراجعهکننده تشریح و وی را اقناع کنند.
هاشمی با انتقاد از برخی رفتارهای نامناسب در ادارات گفت: بیتوجهی به مردم، بلند نشدن از پشت میز یا حتی نگاه نکردن به مراجعهکننده، با روح خدمتگزاری سازگار نیست و چنین رفتارهایی پذیرفتنی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: تکریم اربابرجوع، اصلیترین شاخص ارزیابی مدیران استان است و در ارزیابی عملکرد مدیران، این موضوع با جدیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «جهاد تبیین» اظهار کرد: مدیران باید خدمات و اقدامات نظام را برای مردم بهدرستی تبیین کنند و اجازه ندهند دشمن با نادیده گرفتن دستاوردها، امید را از جامعه بگیرد.
هاشمی با اشاره به برخی پروژههای مهم استان که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند، گفت: تحویل بیش از ۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن، بهرهبرداری از ۵۰ کیلومتر راه دوبانده و راهاندازی پروژه راهآهن از جمله اقدامات مهمی است که باید به اطلاع مردم برسد تا امید و اعتماد در جامعه تقویت شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هر برخورد نامناسب با مردم میتواند نارضایتی گستردهای ایجاد کند، افزود: مدیران باید همواره به یاد داشته باشند که خدمت به مردم یک وظیفه الهی است و هیچ موضوعی نباید مانع پاسخگویی، احترام و رسیدگی شایسته به مطالبات شهروندان شود.
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