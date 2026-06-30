  1. استانها
  2. تهران
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

پایش ۵۰۰ هکتار از کانون‌های ملخ در ورامین انجام شد

پایش ۵۰۰ هکتار از کانون‌های ملخ در ورامین انجام شد

ورامین- روابط عمومی جهاد کشاورزی ورامین از پایش ۵۰۰ هکتار از کانون‌های ملخ‌های بومی در این شهرستان و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این آفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ردیابی و پایش ملخ‌های بومی در شهرستان ورامین با پوشش ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و با حضور ناظران تخصصی بخش دولتی و خصوصی در حال اجرا است.

این طرح با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین و توسط شرکت «افلاک گستر رضوان» به‌صورت مستمر در مناطق مختلف شهرستان انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، نخستین پوره‌های ملخ‌های بومی در فروردین‌ماه و پوره‌های سنین مختلف این آفت در خردادماه در مناطق محمدیه، اقبالیه، نشاطیه، همت‌آباد، عزیزآباد، رستم‌آباد و باغخواص مشاهده شده است.

در جریان این پایش، اراضی بایر و مزارع یونجه این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و به‌منظور مقابله با کانون‌های آلوده، حدود ۱۰ لیتر سم دلتامترین در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت تا عملیات مبارزه در مزارع آلوده به‌موقع انجام شود.

روابط عمومی جهاد کشاورزی ورامین اعلام کرد: عملیات ردیابی و پایش کانون‌های ملخ‌های بومی با هدف پیشگیری از گسترش آفت و کاهش خسارت به مزارع، همچنان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6875616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها