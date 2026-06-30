به گزارش خبرنگار مهر ، علی بهدانی عصر سه شنبه در نشست شورای تحول اداری استان اظهار کرد: مهم‌ترین دستور کار این نشست، آغاز بهره‌برداری از سامانه فوریت‌های اداری «فواد» در استان است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: بر اساس این ابلاغیه، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ دیگر به شیوه سنوات گذشته انجام نمی‌شود و مبنای ارزیابی، شاخص‌های اقتضایی و جوایز موضوعی خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: شاخص‌های پیشنهادی ارزیابی با بهره‌گیری از سیاست‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و همچنین تأکیدات استاندار خراسان جنوبی در جلسات مختلف شورای اداری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری تدوین شده است.

بهدانی تصریح کرد: پس از تصویب این شاخص‌ها در شورای راهبری تحول اداری، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن، جشنواره شهید رجایی در شهریورماه برگزار شود.

وی مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را شامل کیفیت خدمات‌رسانی به مردم به‌ویژه در شرایط بحرانی، تعامل مؤثر با نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استان، جذب اعتبارات ملی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش رضایتمندی مردم و پاسخگویی به شهروندان عنوان کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: تبیین دستاوردهای دولت، اجرای برنامه‌های تحقق شعار سال، توسعه دولت هوشمند، امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی، حکمرانی داده و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت نیز از دیگر شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.

بهدانی با تأکید بر اینکه ارزیابی‌ها بر پایه مستندات و گزارش‌های تخصصی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از تدوین این شاخص‌ها، ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم از عملکرد نظام اداری استان است.