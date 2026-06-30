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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و ورودی تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و ورودی تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج-چالوس، هراز و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، ترافیک به صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در مسیر (جنوب به شمال) محور کرج-چالوس، محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو، در هر 2 مسیر رفت و برگشت، تردد خودروها به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پلیس‌راه مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه ساوه-تهران نیز در محدوده عوارضی تهران، تردد خودروها با بار ترافیکی نیمه‌سنگین همراه است.

کد مطلب 6875645
محدثه رمضانعلی

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