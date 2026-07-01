به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به پیش‌بینی افزایش سفرهای برون‌شهری و افزایش حجم تردد وسایل نقلیه همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای مختلف کشور خبر داد.

وی گفت: به منظور ارتقای ایمنی، تسهیل عبور و مرور و مدیریت ترافیک، محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز و تا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در برخی محورهای کشور اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد با تشریح جزئیات این محدودیت‌ها اظهار کرد: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ تا ساعت ۶ روز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال

رئیس پلیس راه فراجا گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است.

وی ادامه داد: در روزهای چهارشنبه ۱۰ تیر، پنجشنبه ۱۱ تیر و دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت (جنوب به شمال) از ساعت ۱۰ و یا در مسیر برگشت (شمال به جنوب) از ساعت ۱۱:۰۰ اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد افزود: همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۲ تیرماه تا ساعت ۷ روز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در مسیر (جنوب به شمال) محور کرج-چالوس ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: در صورت تغییر شرایط ترافیکی، ساعت یا نحوه اجرای محدودیت‌ها قابل تغییر خواهد بود.

به گفته رئیس پلیس راه فراجا، تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت دارند، از ساعت اعلام‌شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محور هراز

سردار کرمی‌اسد گفت: تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.

وی افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ تیر و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در این محور ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای ۱۰ تا ۱۵ تیرماه در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

محور فیروزکوه

وی گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید پلیس راه، تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای جمعه ۱۲ تیر و دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در محور تهران-فیروزکوه-قائمشهر و بالعکس ممنوع خواهد بود.

محور فشم

سردار کرمی‌اسد افزود: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور (پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.

محور قدیم رشت-قزوین

وی اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۱۱ تیر و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای جمعه ۱۲ تیر و دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در محور قدیم رشت-قزوین ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های استان قم

رئیس پلیس راه فراجا گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۵ تیر تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در تمامی محورهای منتهی به استان قم ممنوع است.

وی افزود: رانندگان ناوگان باری که از استان‌های جنوبی و غربی به سمت تهران حرکت می‌کنند، می‌توانند از مسیر آزادراه سلفچگان-ساوه-تهران استفاده کنند و رانندگانی که از آزادراه قم-کاشان به سمت تهران در حرکت هستند نیز از آزادراه قم-گرمسار تردد کنند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: تردد خودروهای حامل مواد سوختی (بنزین) از پنجشنبه ۱۱ تیر تا پایان جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در آزادراه قم-تهران ممنوع است و مسیرهای جایگزین، محور قدیم قم-تهران، آزادراه قم-گرمسار و آزادراه سلفچگان-ساوه-تهران خواهد بود.

وی همچنین گفت: تردد خودروهای سواری شخصی که از استان‌های جنوبی و غربی کشور به مقصد تهران در حرکت هستند نیز از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۵ تیر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در محورهای منتهی به استان قم ممنوع بوده و این خودروها باید از آزادراه سلفچگان-ساوه-تهران استفاده کنند.

محدودیت‌های استان خراسان رضوی

رئیس پلیس راه فراجا اظهار کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه ۱۷ تیر تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در محورهای بزرگراهی و آزادراهی منتهی به مشهد شامل محورهای سبزوار-مشهد، گناباد-مشهد، قوچان-مشهد و فریمان-مشهد ممنوع است.

وی افزود: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ تردد در جاده قدیم ملک‌آباد-مشهد از سمت ملک‌آباد به مشهد ممنوع بوده و مسیر خروجی مشهد به سمت ملک‌آباد به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سردار کرمی‌اسد همچنین گفت: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها به استثنای موتورسیکلت‌های نظامی و امدادی در معابر بزرگراهی و آزادراهی استان خراسان رضوی ممنوع خواهد بود.

آزادراه غدیر

رئیس پلیس راه فراجا در پایان خاطرنشان کرد: خودروهایی که از استان‌های قزوین، البرز، آزادراه ساوه-تهران و آزادراه قم-تهران قصد عزیمت به شرق کشور را دارند، می‌توانند بدون ورود به استان تهران از آزادراه غدیر استفاده کنند.

وی افزود: همچنین تردد ناوگان مسافربری اتوبوسی از پنجشنبه ۱۱ تیر تا جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ از مسیر آزادراه غدیر امکان‌پذیر خواهد بود.