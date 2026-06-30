به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. همسو سازی مصادیق ذی‌نفع واحد، تغییر مبنای محاسبه حدود تسهیلات و تعهدات کلان و تغییر مبنای آستانه گزارش‌دهی تسهیلات و تعهدات کلان از مهمترین اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل جدید است.

بر اساس این گزارش، پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۲ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۲ با موضوع ابلاغ «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»، با ابلاغ «قانون بانک مرکزی» و تعریف جدید «ذی‌نفع واحد» و مصادیق آن، الزامات گزارشگری تعیین شده در قانون مذکور و نیز تغییر اقتضائات و شرایط مربوط، بازنگری مجدد آیین‌نامه مورد اشاره با هدف انطباق مقرره موصوف با قانون، استانداردها و شرایط روز کشور در دستور کار این بانک قرار گرفت و نسخه اصلاحی جدید تحت عنوان «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل یاد شده نسبت به آیین‌نامه قبلی به شرح زیر می‌باشد:

همسو سازی مصادیق ذی‌نفع واحد بر اساس مصادیق «مالک واحد» وفق «قانون بانک مرکزی»؛

تغییر مبنای محاسبه حدود تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری» با رویکرد احتیاطی بیشتر؛

تغییر مبنای آستانه گزارش‌دهی تسهیلات و تعهدات کلان از «۱۰درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «۵ درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری»؛

تعیین موارد تسهیلات و تعهدات مستثنی از حدود مقرر در آیین‌نامه؛

اصلاح الزامات گزارش دهی و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان در سامانه‌های عملیاتی وفق ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی.

شایان ذکر است با توجه به تغییرات به وجود آمده در دستورالعمل مزبور، این دستورالعمل شش ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری»