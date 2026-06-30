نیروی زمینی سپاه برای مراسم تشییع پیکر «امام شهید» آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام عسکریان با اشاره به بسیج ظرفیت‌های مختلف نیروی زمینی سپاه در کمیته‌های اجرایی مراسم اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، در سه محور امنیت، سلامت و خدمت‌رسانی حضوری فعال و مؤثر دارد و با بهره‌گیری از توان تخصصی و روحیه جهادی رزمندگان، تمامی تمهیدات لازم برای پشتیبانی از این مراسم بزرگ مردمی پیش‌بینی شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه بهداری رزمی و کادر بهداشت و درمان نیروی زمینی سپاه در کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع افزود: این مجموعه با استقرار بیمارستان‌های سیار، تیم‌های پزشکی، آمبولانس‌های مجهز و پست‌های امدادی در مسیرهای پیش‌بینی‌شده، نقش مهمی در تأمین سلامت زائران و شرکت‌کنندگان ایفا می‌کند و خدمات درمانی گسترده‌ای را در طول برگزاری مراسم ارائه خواهد داد.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: رزمندگان نیروی زمینی سپاه با همان روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس، در کنار سایر نیروهای خدمت‌رسان، تمام توان و ظرفیت‌های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر امام شهید به کار گرفته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی زمینی سپاه با آمادگی کامل عملیاتی و با اتکا به توان انسانی و تجهیزاتی خود، در کنار سایر کمیته‌های ستاد برگزاری مراسم، برای تأمین امنیت، حفظ سلامت و خدمت‌رسانی شایسته به خیل عظیم مردم و زائران آماده است.