به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا به نقل از وانگ یی وزیر امور خارجه چین نوشت: ما خواستار حفظ روند مذاکرات بین آمریکا و ایران هستیم.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه چین در این باره اضافه کرد: آتش‌ بس همچنان شکننده است، اما گفتگو بهتر از رویارویی است.

این در حالیست که وانگ یی پیشتر و در جریان سفر به دهلی نو تاکید کرده بود: ما از نقش آفرینی پاکستان در اجرای مذاکرات میان ایران و آمریکا قدردانی می کنیم و بر حمایت پکن از تلاش های سیاسی کنونی برای کاهش تنش تاکید داریم. از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات به دست آمده در اسلام آباد از جمله مفاد یادداشت تفاهم ۱۴ بندی پایبند باشند.