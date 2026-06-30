دستگیری ۹ نفر از عاملان نزاع و درگیری مسلحانه در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی منجر به تیراندازی و جرح دو نفر از شهروندان در یکی از روستاهای شهرستان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی این انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند و ضمن برقراری نظم و امنیت، تعداد ۹ نفر از عاملان اصلی نزاع را دستگیر و از یکی از متهمان، یک قبضه سلاح وینچستر بکاررفته در صحنه درگیری کشف کردند.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس، یک قبضه سلاح شکاری دیگر نیز که در صحنه درگیری به کار رفته بود، در منزل یکی از منازعان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر ضمن هشدار به مجرمان و هنجارشکنان، بیان کرد: متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.