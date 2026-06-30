فریبرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام عملکرد این اداره کل در حوزه پاسخگویی به شهروندان، اظهار کرد: طی سال جاری، ۱۵۷ مورد ملاقات چهره‌به‌چهره با شهروندان برگزار شده و درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده به‌صورت مستقیم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از سامانه‌های ارتباطی این اداره کل، افزود: در سامانه ارتباط مردمی ۱۱۱، ۲۲ مورد درخواست و پیام ثبت شد که از این تعداد، ۱۴ مورد در قالب درخواست‌های مردمی بوده و تاکنون با ۸ مورد از آن‌ها موافقت و اقدامات لازم برای رسیدگی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: همچنین ۲۴۸ مورد در سامانه ۱۴۱، ۳ درخواست از طریق سامانه «فواد» و ۱۵ مورد نیز از طریق سامانه بازرسی دریافت و در دستور کار رسیدگی قرار گرفته است.

مرادی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم، تصریح کرد: پاسخگویی شفاف، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مستمر مطالبات شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان است و تمامی درخواست‌های ثبت‌شده تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

وی در پایان گفت: شهروندان می‌توانند درخواست‌ها و نظرات خود را از طریق سامانه‌های ۱۱۱، ۱۴۱، فواد و بازرسی با این اداره کل در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.