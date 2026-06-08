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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

نخست وزیر انگلیس: درگیری در خاورمیانه متوقف شود

نخست وزیر انگلیس: درگیری در خاورمیانه متوقف شود

نخست وزیر انگلیس در جدیدترین موضع گیری خود خواستار توقف درگیری ها در خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، استارمر نخست وزیر انگلیس به موضع گیری درباره تحولات خاورمیانه پرداخت.

وی خواستار خویشتنداری و توقف درگیری از سوی طرفهای درگیر در خاورمیانه شد.

نخست وزیر انگلیس گفت: مذاکرات جدی به منظور برقراری صلح دائمی جریان دارد و باید به آن فرصت داده شود.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دقایقی قبل گفت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند!

وی ادعا کرد: مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و قدرت ادامه خواهد یافت.همه چیز باید به سرعت پیش برود!

وی دقایقی قبل نیز اعلام کرده بود: ایران و اسرائیل خیلی فوری به جنگ خاتمه دهند.

کد مطلب 6854043

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