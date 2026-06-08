نخست وزیر انگلیس: درگیری در خاورمیانه متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، استارمر نخست وزیر انگلیس به موضع گیری درباره تحولات خاورمیانه پرداخت.

وی خواستار خویشتنداری و توقف درگیری از سوی طرفهای درگیر در خاورمیانه شد.

نخست وزیر انگلیس گفت: مذاکرات جدی به منظور برقراری صلح دائمی جریان دارد و باید به آن فرصت داده شود.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دقایقی قبل گفت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند!

وی ادعا کرد: مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و قدرت ادامه خواهد یافت.همه چیز باید به سرعت پیش برود!

وی دقایقی قبل نیز اعلام کرده بود: ایران و اسرائیل خیلی فوری به جنگ خاتمه دهند.