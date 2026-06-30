مرگ کارگر ۲۲ ساله در پی ریزش چاه در بزرگراه امام علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی، گفت: ساعت ۱۶:۵۳ امروز حادثه گرفتار شدن یک کارگر در داخل چاه در ابتدای خیابان صفای غربی، واقع در بزرگراه امام علی(ع)، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند و نیروها در کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند.
ملکی ادامه داد: بررسیها نشان داد در یک ساختمان در حال ساخت، چاهی به عمق حدود سه متر حفر شده و در بخش انتهایی آن نیز یک کانال افقی بهمنظور ایجاد فضای انباری احداث شده بود. کارگر ۲۲ ساله ایرانی در این بخش مشغول کار بود که بهدلیل تخریب سقف کانال افقی، از ناحیه کمر به بالا زیر حجم زیادی از خاک محبوس شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی گفت: آتشنشانان بلافاصله عملیات آواربرداری و نجات را آغاز کردند و پس از دقایقی موفق شدند این فرد را از زیر خاک خارج کرده و برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دهند، اما متأسفانه وی جان خود را از دست داده بود.
وی با بیان اینکه محل حادثه پس از پایان عملیات به مالکان و عوامل انتظامی تحویل داده شد، افزود: عملیات امداد و نجات ساعت ۱۹:۰۲ به پایان رسید.
ملکی با اشاره به تکرار حوادث مشابه در عملیات حفاری چاهها، تصریح کرد: ریزش دیوارهها، سقوط افراد، نقص تجهیزات و وجود گازهای خطرناک از مهمترین عوامل بروز این حوادث است که گاه به مرگ کارگران منجر میشود.
وی از شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز خواست برای حفاری چاه از افراد متخصص و مقنیهای حرفهای استفاده کنند و با بهکارگیری تجهیزات ایمنی، اجرای سیستمهای حفاظتی و بررسی جنس خاک، بهویژه در زمینهای سست، نسبت به مقاومسازی محل حفاری اقدام کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از جان باختن یک کارگر ۲۲ ساله بر اثر ریزش دیواره یک چاه در ساختمان نیمهکارهای در محدوده بزرگراه امام علی(ع) خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی، گفت: ساعت ۱۶:۵۳ امروز حادثه گرفتار شدن یک کارگر در داخل چاه در ابتدای خیابان صفای غربی، واقع در بزرگراه امام علی(ع)، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
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