به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای عصر سهشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان بناب که با محوریت بررسی بودجه و اعتبارات پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: تخصیص اعتبارات باید به گونهای باشد که بیشترین اثرگذاری را در بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتها و نیازهای شهرستان افزود: بناب در حوزههای عمرانی، زیرساختی و خدماتی به افزایش اعتبارات نیاز دارد و در مناطق روستایی نیز پروژههای متعددی نیمهتمام مانده که تکمیل آنها نقش مهمی در توسعه و افزایش رفاه عمومی خواهد داشت.
فرماندار بناب با بیان اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام و طرحهای زیرساختی از اولویتهای دولت است، تصریح کرد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهرستان نیازمند حمایت ویژه است و باید سهم مناسبی از اعتبارات عمرانی به طرحهایی اختصاص یابد که به افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و رفع مشکلات کشاورزان منجر شود.
قلعهای با اشاره به بارندگیهای مناسب سال جاری، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط مطلوب بارشها، نیمهتمام ماندن برخی پروژههای زیربنایی از جمله کانالهای آبیاری دشتهای بالادست و پاییندست بناب، همچنان مشکلاتی در مدیریت و انتقال آب ایجاد کرده و ضرورت تسریع در تکمیل این طرحها را بیش از پیش آشکار ساخته است.
وی تأکید کرد: اعتبارات باید به سمت پروژههایی هدایت شود که ضمن رفع گرههای زیرساختی و کاهش چالشهای موجود، آثار ملموسی در حل مشکلات مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
فرماندار بناب در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: انتظار میرود مدیران با برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و بهرهگیری بهینه از اعتبارات، روند اجرای پروژههای عمرانی را تسریع کرده و در مسیر توسعه متوازن و پایدار شهرستان گام بردارند.
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