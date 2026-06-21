به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قلعهای روز یکشنبه با ابراز خرسندی از رفتار فرهنگساز ضمن گفتگو با اعضای خانواده بنابی از احساس مسئولیت و توجه آنان به حفظ محیط زیست و گونههای جانوری تقدیر کرد.
وی اظهار داشت:حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تنها وظیفه دستگاههای اجرایی نیست، بلکه مشارکت مردم نقش تعیینکنندهای در صیانت از سرمایههای طبیعی کشور دارد.
فرماندار بناب افزود:اقدام خداپسندانه این خانواده در نجات و آزادسازی این پرنده شکاری نمونهای ارزشمند از فرهنگ احترام به طبیعت و حقوق موجودات زنده است که میتواند الگویی مناسب برای نسل جوان و سایر شهروندان باشد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ تنوع زیستی منطقه خاطرنشان کرد: شهرستان بناب از ظرفیتهای طبیعی ارزشمندی برخوردار است و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست میتواند نقش مهمی در پایداری این سرمایههای خدادادی ایفا کند.
فرماندار بناب ضمن تشکر صمیمانه از این خانواده، خواستار گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و همکاری عمومی در حفاظت از گونههای جانوری و منابع طبیعی شد.
گفتنی است یک خانواده دوستدار محیط زیست در روستای روشت کوچک از توابع شهرستان بناب، پس از مشاهده یک عقاب که به دلیل شرایط نامشخص در محدوده منزل آنان گرفتار شده بود، با اقدامی مسئولانه و در راستای حمایت از حیات وحش این پرنده را نجات داده و در منطقهای امن و طبیعی رهاسازی کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که فرماندار بناب به همراه معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برای بازدید از یکی از طرحهای عمرانی منطقه در حال تردد بودند و به صورت اتفاقی شاهد این صحنه ارزشمند شدند.
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