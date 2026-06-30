رأی دیوان عالی آمریکا به حفظ حق شهروندی بر اساس محل تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه با صدور حکمی، فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور برای پایان دادن به «حق شهروندی بر اساس محل تولد» را مغایر قانون اساسی دانست و آن را باطل کرد.

در رأی اکثریت که توسط جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، نوشته شده است، قضات تأکید کردند که فرزندان والدینی که به‌صورت غیرقانونی یا موقت در آمریکا حضور دارند نیز مشمول بند شهروندی متمم چهاردهم قانون اساسی هستند و از لحظه تولد، شهروند ایالات متحده محسوب می‌شوند.

رابرتس در این رأی نوشت که این کودکان هر دو شرط مندرج در متمم چهاردهم را دارا هستند؛ یعنی هم در خاک آمریکا متولد شده‌اند و هم تحت حاکمیت و قوانین این کشور قرار دارند. به گفته او، قانون اساسی آمریکا به‌صراحت این افراد را شهروند می‌شناسد.

ترامپ این فرمان اجرایی را در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، ساعاتی پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود، امضا کرده بود. بر اساس این فرمان، کودکانی که در آمریکا از والدین فاقد اقامت قانونی یا دارای اقامت موقت متولد می‌شوند، دیگر به‌طور خودکار شهروند آمریکا محسوب نمی‌شدند.

با این حال، این دستور هرگز اجرایی نشد؛ زیرا دادگاه‌های فدرال در نقاط مختلف آمریکا با صدور احکام موقت، اجرای آن را تا زمان بررسی قضایی متوقف کردند. پرونده در نهایت پس از طی مراحل مختلف به دیوان عالی رسید.