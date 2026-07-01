حجت‌الاسلام منصور صابری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تحلیل تاریخی علل انحطاط جامعه اسلامی نشان می‌دهد که انحراف از سقیفه، غصب جانشینی پیامبر (ص) و هتک حرمت اهل‌بیت (ع) آغازگر انحراف بود.

وی افزود: بنی‌امیه با تغییر ماهیت «خلافت» به «سلطنت» و ترویج فساد، ذائقه معنوی مردم را تغییر دادند؛ این انحطاط اخلاقی مشابه تجربه اندلس، جامعه را عافیت‌طلب کرد و نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوئین و میاندشت خاطرنشان کرد: جنایات یزید فضای رعب و وحشتی ایجاد کرد که مردم را از ترسِ سرنوشتی مشابه یا بدتر، به سکوت واداشت؛ وضعیتی که امام سجاد (ع) را به سمت ترویج معارف از طریق دعا سوق داد.

صابری تصریح کرد: در شرایط کنونی، دشمن با هدف درهم‌شکستن قدرت تحلیل جامعه، در حال اجرای جنگ روایتی و شناختی است. مواضع رهبر انقلاب درباره مذاکرات، بر مبنای «اصل مذاکره» نیست، بلکه بر محتوا، هدف و شروط ده‌گانه استوار است. حضور مردم در میدان باید به بستری برای «مطالبه‌گری» دقیق بر اساس همین شروط تبدیل شود.

وی ادامه داد: برخی مسئولان برخلاف نظر امام جامعه و وحدت ملی، سخن از تعطیلی تجمعات مردمی می‌زنند؛ در حالی که عامل تلاطم روانی جامعه، مشکلات اقتصادی است، نه حضور انقلابی مردم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت ضمن قدردانی از مدیریت بازار در دوران جنگ توسط دولت، تاکید کرد: امنیت کشور مرهون ایثار مدافعان، رزمندگان و نیروهای مسلح است که زمینه را برای مدیریت مسئولین فراهم کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اتحاد و انسجام ملی خط قرمز است و هیچ مسئولی حق ندارد با اظهارات خودخواسته، این وحدت را مخدوش کند؛ حفظ کشور در گرو مدیریت درست دولت و مطالبه‌گری آگاهانه مردم است.

صابری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مواظب باشید دشمن به شدت دنبال ایجاد تفرقه است. اتحاد و انسجام را برای ما اشتباه ترجمه نکنند؛ وحدت به معنای سکوت نیست. ما در کنار یکدیگر برای رسیدن به قله‌ای که آقای شهیدمان فرمود، مطالبه‌گری می‌کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوئین و میاندشت بیان کرد: مطالبه‌گری ما تفرقه، برهم زدن اتحاد یا برخلاف مبانی امامین انقلاب نیست. اتحاد به معنای کنار آمدن با هیچ توافقی نیست؛ هرچند مطمئن باشید که چنین توافقی اتفاق نخواهد افتاد چرا که آن‌ها پایبند نیستند.

وی یادآور شد: حتی به فرض محال اگر صلحی برقرار شود، ما از خون رهبر شهیدمان نمی‌گذریم و قاتلان ایشان را رهایشان نمی‌کنیم.