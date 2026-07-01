  1. استانها
  2. همدان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۳۶۰ واحد مسکن در همدان

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۳۶۰ واحد مسکن در همدان

همدان- عملیات اجرایی ۳۶۰ واحد مسکن سازمانی در سالروز ولادت شهید سپهبد «علی شادمانی» با نام این شهید والامقام در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی در آیین کلنگ‌زنی پروژه ۳۶۰ واحدی سپهبد شهید علی شادمانی، ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهید شاخص استان همدان، اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای سطح رفاه، آسایش و پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی نیروهای مسلح کلید خورده و نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به نیازهای این قشر خدوم است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه تحت نظارت معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه استان انجام می‌شود، تصریح کرد: از مجموع ۳۶۰ واحد مسکونی، ۲۱۶ واحد در مرکز استان و ۱۴۴ واحد در سایر شهرستان‌های استان همدان احداث خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژه‌های مسکن، ساخت ۱۰ حوزه مقاومت در مرکز استان نیز با پیگیری‌های مستمر آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: هدف از احداث این حوزه‌های مقاومت، ایجاد بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است که علاوه بر خدمت‌رسانی به نیروها، در توسعه فضاهای فرهنگی منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود.

سردار زارع کمالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به سرعت و کیفیت اجرای این پروژه‌ها، افزود: امیدواریم به برکت نام و خون پاک شهید شادمانی، این پروژه‌ها با قوت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

کد مطلب 6875858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها