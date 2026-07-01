آغاز عملیات اجرایی ساخت ۳۶۰ واحد مسکن در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی در آیین کلنگ‌زنی پروژه ۳۶۰ واحدی سپهبد شهید علی شادمانی، ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهید شاخص استان همدان، اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای سطح رفاه، آسایش و پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی نیروهای مسلح کلید خورده و نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به نیازهای این قشر خدوم است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه تحت نظارت معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه استان انجام می‌شود، تصریح کرد: از مجموع ۳۶۰ واحد مسکونی، ۲۱۶ واحد در مرکز استان و ۱۴۴ واحد در سایر شهرستان‌های استان همدان احداث خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژه‌های مسکن، ساخت ۱۰ حوزه مقاومت در مرکز استان نیز با پیگیری‌های مستمر آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: هدف از احداث این حوزه‌های مقاومت، ایجاد بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است که علاوه بر خدمت‌رسانی به نیروها، در توسعه فضاهای فرهنگی منطقه نیز تاثیرگذار خواهد بود.

سردار زارع کمالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به سرعت و کیفیت اجرای این پروژه‌ها، افزود: امیدواریم به برکت نام و خون پاک شهید شادمانی، این پروژه‌ها با قوت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.