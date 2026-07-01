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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۹

آغاز ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ایلام

آغاز ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ایلام

ایلام - معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان ایلام از آغاز ثبت‌نام زوج‌های جوان در طرح مسکن استیجاری خبر داد.

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله سوم ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان ایلام، اظهار داشت: ثبت‌نام از ظهر امروز سه‌شنبه آغاز شده است و تا پایان روز چهارشنبه دهم تیرماه ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: استان ایلام در این طرح که با عنوان «آشیان» در سطح کشور در حال اجراست، سهمیه ۷۰ واحد مسکونی دارد و زوج‌هایی که کمتر از ۵ سال از آغاز ازدواج آنها گذشته باشد و در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ قرار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی ایلام با تأکید بر اهمیت این طرح در راستای حمایت از جوانان و ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: ثبت‌نام در سامانه صرفاً به معنای تخصیص قطعی واحد نیست و متقاضیان باید شرایط کامل احراز را داشته باشند و پس از پالایش اطلاعات و استعلام‌های لازم، اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار انجام خواهد شد.

افسرده در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف پاسخ به بخشی از نیازهای مسکنی زوج‌های جوان و کاهش دغدغه‌های آنان در حوزه مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت حمایت از جوانان و بهبود شرایط معیشتی آنان برداشته شود.

کد مطلب 6875960

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