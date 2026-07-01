فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله سوم ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان ایلام، اظهار داشت: ثبت‌نام از ظهر امروز سه‌شنبه آغاز شده است و تا پایان روز چهارشنبه دهم تیرماه ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: استان ایلام در این طرح که با عنوان «آشیان» در سطح کشور در حال اجراست، سهمیه ۷۰ واحد مسکونی دارد و زوج‌هایی که کمتر از ۵ سال از آغاز ازدواج آنها گذشته باشد و در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ قرار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی ایلام با تأکید بر اهمیت این طرح در راستای حمایت از جوانان و ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: ثبت‌نام در سامانه صرفاً به معنای تخصیص قطعی واحد نیست و متقاضیان باید شرایط کامل احراز را داشته باشند و پس از پالایش اطلاعات و استعلام‌های لازم، اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار انجام خواهد شد.

افسرده در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف پاسخ به بخشی از نیازهای مسکنی زوج‌های جوان و کاهش دغدغه‌های آنان در حوزه مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت حمایت از جوانان و بهبود شرایط معیشتی آنان برداشته شود.