  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

آیزنکوت رسما نامزد نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی شد 

آیزنکوت رسما نامزد نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی شد 

گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام نامزدی برای نخست وزیری آینده این رژیم گفت که در ماه اکتبر، دوره «کابینه وحشتناک اکتبر» به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نامزدی خود را برای تصدی پست نخست‌وزیری این رژیم در انتخابات اکتبر آینده اعلام کرد و گفت که در ماه اکتبر دوره کابینه وحشتناک اکتبر به پایان خواهد رسید.

آیزنکوت از عصر دیروز رسماً مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد و گفت که متعهد می‌شود نخست‌وزیر تمامی ساکنان سرزمین‌های اشغالی باشد.

آیزنکوت در جریان کنفرانس آغاز به کار مبارزات انتخاباتی حزب و در پاسخ به نتانیاهو که گفته بود علاقه‌مند به تشکیل کابینه وحدت ملی است، گفت که وی رئیسی است که مفهوم وحدت ملی برای آن چیزی جز یک کارزار شوم انتخاباتی نیست.

ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نخست وزیری در سرزمین‌های اشغالی که قرار است در اواخر اکتبر برگزار شود، نظرسنجی‌ها از صعود چشمگیر رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل حکایت دارد که اکنون مستقیماً با بنیامین نتانیاهو برای ریاست کابینه رقابت می‌کند.

حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با ضعف موقعیت نتانیاهو و حزب حاکم به تقویت حضور خود در جامعه صهیونیستی ادامه می‌دهد و محافل سیاسی رژیم صهیونیستی وی را برجسته‌ترین چالشی توصیف می‌کنند که ممکن است به دوران نتانیاهو پایان دهد.

کد مطلب 6875971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها