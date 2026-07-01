به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نامزدی خود را برای تصدی پست نخست‌وزیری این رژیم در انتخابات اکتبر آینده اعلام کرد و گفت که در ماه اکتبر دوره کابینه وحشتناک اکتبر به پایان خواهد رسید.

آیزنکوت از عصر دیروز رسماً مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد و گفت که متعهد می‌شود نخست‌وزیر تمامی ساکنان سرزمین‌های اشغالی باشد.

آیزنکوت در جریان کنفرانس آغاز به کار مبارزات انتخاباتی حزب و در پاسخ به نتانیاهو که گفته بود علاقه‌مند به تشکیل کابینه وحدت ملی است، گفت که وی رئیسی است که مفهوم وحدت ملی برای آن چیزی جز یک کارزار شوم انتخاباتی نیست.

ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نخست وزیری در سرزمین‌های اشغالی که قرار است در اواخر اکتبر برگزار شود، نظرسنجی‌ها از صعود چشمگیر رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل حکایت دارد که اکنون مستقیماً با بنیامین نتانیاهو برای ریاست کابینه رقابت می‌کند.

حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با ضعف موقعیت نتانیاهو و حزب حاکم به تقویت حضور خود در جامعه صهیونیستی ادامه می‌دهد و محافل سیاسی رژیم صهیونیستی وی را برجسته‌ترین چالشی توصیف می‌کنند که ممکن است به دوران نتانیاهو پایان دهد.