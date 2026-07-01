تاکید چین و عربستان بر حفظ مذاکرات ایران و آمریکا تا توافق نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سفر خود به پکن، با وانگ یی، همتای چینی خود در مورد تحولات اخیر منطقه به ویژه یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه چین در این دیدار بر حمایت کشورش از حفظ روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده و خواستار توافق جامعی میان دو کشور شد که برای همه کشورهای منطقه قابل قبول باشد.

طرف چینی در این گفتگو با اشاره به لزوم حفظ تفاهم‌نامه موجود، حفظ روند مذاکرات و دستیابی سریع به توافق جامع میان ایران و آمریکا که قابل قبول کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی باشد، گفت: آتش بس فعلی همچنان شکننده به نظر می‌رسد، اما در هر صورت مذاکره بهتر از جنگ و گفتگو بهتر از رویارویی است.

وانگ ‌یی از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرده و از آمادگی پکن برای همکاری با عربستان جهت کمک به کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه خبر داد.

وی همچنین به آمادگی چین برای حمایت از نقش پررنگ‌تر عربستان در امور بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز تقویت هماهنگی مشترک با این کشور در چارچوب سازمان ملل که به ایجاد نظم بین‌المللی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر کمک می‌کند، اشاره کرد.

وزیر خارجه چین در مورد روابط دوجانبه با ریاض گفت که عربستان سعودی یک شریک استراتژیک مهم برای چین بوده و پکن برای ادامه مبادلات در سطح بالا و گسترش همکاری‌های عملی در زمینه‌های مختلف از سرمایه‌گذاری و انرژی گرفته تا توسعه سبز، مشتاق است.

از طرف دیگر، وزیر خارجه عربستان هم گفت که کشورش به روابط با چین افتخار می‌کند و بر تقویت مبادلات فرهنگی و مردمی، گسترش همکاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، امور مالی و هوش مصنوعی تاکید دارد.

فیصل بن فرحان افزود که عربستان همچنین از ابتکارات جهانی پیشنهادی چین حمایت می‌کند و آماده است تا هماهنگی چند جانبه را با آن افزایش دهد. ریاض همچنین از نقش سازنده پکن در کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه و تلاش برای برقراری صلح و ثبات قدردانی می‌کند.