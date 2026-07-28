کریمی: نیروهای مسلح در صورت خطای دشمن قاطعانه برخورد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی کریمی، شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره اعتماد به دلسوزی مسئولان اظهار کرد: دشمن دقیقاً بر پایه اشتباهات محاسباتی برخی از مدیران، نقشه های خود را طراحی می کند.

وی با تأکید بر حساسیت فضای کنونی و لزوم دقت در تصمیم گیری های کلان، افزود: اگرچه مردم با حضور گسترده در مناسبت ها، تاب آوری خود را ثابت کرده اند، اما اشتباهات محاسباتی در سطح مدیریت می تواند موجبات نگرانی افکار عمومی را فراهم آورد و به دشمن فرصت دهد.

این کارشناس مذهبی در تبیین ماهیت مبارزه با دشمن، تصریح کرد: فریاد انتقام خون شهید سلیمانی و آزادی قدس، فراتر از یک واکنش احساسی، یک ضرورت عقلانی برای برداشتن سایه جنگ از سر کشور است.

وی هدف نهایی این مسیر را خروج آمریکا از منطقه و انتقام خون رهبر شهید انقلاب دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف، نیازمند قدرت و ایستادگی است.

حجت الاسلام کریمی با تحلیل تلاش دشمن برای کاهش فشارهای مذاکراتی، افزود: نباید در برابر خواسته های دشمن کوتاه آمد.

وی با تأکید بر همسویی کامل میان مردم، نیروهای مسلح و دیپلمات ها در جبهه دیپلماسی، افزود: باید در برابر فشارهای خارجی یکپارچه و استوار ایستاد.

وی در پایان با اشاره به رفتارهای لفاظانه برخی سران دشمن، گفت: در صورت هرگونه اقدام یا خطای اضافی از سوی دشمن، نیروهای مسلح با قاطعیت برخورد خواهند کرد. مسئولان باید در کنار مردم و پیروان ولی فقیه، با هوشمندی و دقت در مسیر حفظ اقتدار ملی گام بردارند.