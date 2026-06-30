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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷

حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور

حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور

ساوه- در این ویدئو حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه را در صد و بیست و دومین شب حضور ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6875917

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