https://mehrnews.com/x3csMR ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷ کد مطلب 6875917 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷ حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور ساوه- در این ویدئو حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه را در صد و بیست و دومین شب حضور ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6875917 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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