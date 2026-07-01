https://mehrnews.com/x3ctfF ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6877034 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو ۱۲۳ شب از ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6877034 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه تداوم اقتدار ساوجیها در صد و بیست و سومین شب تجمع ملی صد و بیست و سومین شب همدلی و ایستادگی شازندی ها در بیعت با رهبری مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه مینودشت در شبهای همدلی؛ تداوم حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود سرود خوانی نوجوانان لنگرودی برای رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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