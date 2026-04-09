مردم و نیروهای مسلح ۲ مولفه اقتدار ایران در جنگ رمضان بودند

سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک پیروزی مردم ایران و رزمندگان دلیر در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: در این جنگ تحمیلی، مردم ایران ساعتی خیابان ها، مساجد و میادین شهر را خالی نگذاشتند و ایستادگی کردند که این پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیروهای مسلح نیز مقتدرانه ایستادند، رژیم صهیونیستی را به شدت کوباندند و تمام پایگاه های آمریکا در منطقه را به شدت زیر حملات موشکی و پهپادی بردند.

وی با بیان اینکه از جنگ جهانی دوم تاکنون کسی جرات شلیک یک تیر به سمت آمریکا را نداشت، گفت: ملت ایران و رزمندگان اسلام درس فراموش نشدنی را به ترامپ قمارباز و نتانیاهو کودک کش دادند؛ کاری کردند کارستان به گونه ای که ترامپ به هزیان گویی و تهدیدهای بی‌جا روی آورده، این ها اثر موشک ها و مقاومت رزمندگان اسلام، جبهه مقاومت و ایستادگی مردم است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این پیروزی در تاریخ ثبت خواهد شد، افزود: در سال های آتی باید واکاوی شود زیرا این قدرت مرکب ناشی از حضور مردم و حمایت قاطع آن ها از رزمندگان، حضور پای کار تمام مسیولین دولتی و غیردولتی، همچنین اطلاعت محض آن ها از رهبری که همه به برکت خون رهبر شهید بوده، سبب شد درسی فراموش نشدنی به آمریکا بدهیم.

موسوی زاده بیان کرد: همچنین این مساله باعث شد آمریکا و ترامپ هرچه تهدید کنند و وعده دهند از تهدیدات خود برگردد که این ها به دلیل مقاومت و ایستادگی بی مانند مردم بوده است.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری پیش از شهادتشان اشاره و عنوان کرد: ایشان فرموده بودند از این اتفاقات مجددا خواهد افتاد ولی خداوند مردم ایران را مبعوث خواهد کرد تا از انقلاب و نظام دفاع و کار را تمام کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایستادگی مردم ایران کار را تمام کرد، تصریح کرد: با وجود اینکه آمریکایی ها چندین بار درخواست آتش بس را دادند اما حضور حماسی مردم باعث شد تا زمان تحمیل شروط بر آن ها، آتش بس را نپذیرفتیم و این اولین بار در تاریخ است که کشوری بتواند شروط خود را بر آمریکا تحمیل کند.

موسوی زاده با تاکید بر اینکه مردم میدان را خالی نخواهند کرد و دست نیروهای نظامی بر ماشه است، گفت: هیچ اطمینانی به کشورهای بد عهد آمریکا و رژیم صهیونی نیست، ما همچنان آمادگی خود را حفظ خواهیم کرد، این پیروزی را قدر می دانیم و پس از پیروزی نیز با هم متحد خواهیم بود تا خرابی های جنگ را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: مجلس نیز تمام قد در کنار دولت و نیروهای نظامی است و از آن ها حمایت خواهد کرد تا بتوانیم مشکلات ناشی از جنگ را برطرف کرده، این اقتدار و پایمردی را حفظ می کنیم و درسی فراموش نشدنی به دنیا دهیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مقاومت مردم ایران سبب شد قدرت های بزرگ دنیا مثل روسیه و ... به ابرقدرتی ایران اعتراف کنند. همچنین ترامپ به مردم خود و کنگره اعتراف داشته و گفته فکر نکنید من مقابل کم کشوری ایستاده ام، مقابل یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا ایستاده ام و این اعتراف به سبب وحدت و اتحاد مردم و پایمردی نیروهای مسلح است.

موسوی زاده تاکید کرد: همچنان پای صحنه هستیم تا آمریکا و رژیم صهیونسیتی را از طمعی که نسبت به کشور دارند مایوس کنیم و آن ها آرزوهایشان را به گور خواهند برد.