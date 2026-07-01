تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب یک رویداد تمدنی و تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: این رویداد تاریخی، فراتر از یک آیین سوگواری، فرصتی برای اعلام وفاداری و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب شخصیتی اثرگذار در عرصه اندیشه، تاریخ و هویت ملی بوده است، افزود: ایشان در کنار صلابت در برابر مستکبران، نگاه عمیق فرهنگی و تاریخی داشتند و در مسیر عبور ایران از تحولات تاریخی نقش مهمی ایفا کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ادامه داد: حضور در این مراسم برای مجموعه میراث‌فرهنگی استان، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک تکلیف ملی، دینی و تاریخی محسوب می‌شود و ما در این آیین با آرمان‌های انقلاب و رهبر انقلاب تجدید میثاق می‌کنیم.

مریدی همچنین با اشاره به اهمیت ثبت ملی این رویداد خاطرنشان کرد: این آیین باشکوه به‌عنوان یکی از مصادیق میراث ناملموس پس از انقلاب اسلامی قابل بررسی و ثبت است و می‌تواند نماد انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی ملت ایران باشد.

وی افزود: با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرآیند ثبت این رویداد تاریخی در فهرست میراث ناملموس در دستور کار قرار گرفته است.