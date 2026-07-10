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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

گرمسار پای کار زائران رهبر شهید؛ پذیرایی شبانه‌روزی در ۲۰ موکب

گرمسار پای کار زائران رهبر شهید؛ پذیرایی شبانه‌روزی در ۲۰ موکب

گرمسار- فرماندار گرمسار از فعالیت ۲۰ موکب مردمی در کریدور تهران-مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران رضوی و عزاداران رهبر شهید خبر داد و گفت: خادمان شبانه‌روزی در مسیر رفت و بازگشت آماده‌اند.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی ۲۰ موکب در سطح شهرستان گرمسار در طول ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

وی با بیان اینکه این موکب ها در نقاط مختلف شهرستان گرمسار میزبان زائران رضوی هستند، افزود: این موکب ها تا بعد از مراسم هم برپا خواهد بود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این موکب ها هم زائران رضوی در مسیر رفت به مشهد و هم بازگشت به تهران را خدمترسانی می کند، گفت: اسکان، پذیرایی و مواکب فرهنگی در زمره این موکب ها هستند.

همتی با بیان اینکه این موکب ها به همت مردم و هیئت های مذهبی و ... برپا شده است، گفت: تلاش شده تا بهترین خدمات به زائران رضوی در این مدت داده شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی حضور خیل عظیم جمعیت در کریدور تهران- مشهد سبب برپایی این موکب ها شد، افزود: خادمان در این مواکب به طور شبانه روزی به زائران خدمات پذیرایی و اسکان ارائه می‌دهند.

کد مطلب 6883730

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