گرمسار در سوگ «آقای شهید ایران»؛ آماده بدرقه روزانه ۳ هزار زائر

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» که در فرمانداری گرمسار برگزار شد، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای تسهیل حضور مردم در این مراسم معنوی و ملی به کار گرفته شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی، این مراسم را نمادی از وحدت ملی، همبستگی مردم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: حضور هیئت‌های عالی‌رتبه سیاسی و دیپلماتیک از کشورهای مختلف در آیین گرامیداشت «آقای شهید ایران»، بیانگر جایگاه و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی است.

فرماندار گرمسار با اشاره به استقبال گسترده مردم شهرستان برای حضور در مراسم تهران، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، شرایط مناسب برای اعزام زائران و خدمت‌رسانی مطلوب به آنان را فراهم کنند.

همتی از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی خبر داد و یادآور شد: هماهنگی‌های لازم با اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و پلیس‌راه انجام شده تا در محورهای مواصلاتی و نقاط پرتردد، خدمات امدادی، درمانی و امنیتی بدون وقفه ارائه شود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و ادامه داد: اتوبوس، مینی‌بوس و ظرفیت ریلی برای انتقال زائران از گرمسار، ایوانکی و روستاهای تابعه به تهران پیش‌بینی شده و مساجد محوری نیز به عنوان محل تجمع و اعزام کاروان‌ها آماده‌سازی خواهند شد.

فرماندار گرمسار با تأکید بر نقش موکب‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: شهرداری گرمسار می بایست نیازهای ضروری موکب‌ها از جمله آب آشامیدنی، یخ و اقلام پذیرایی را تأمین کند تا خدمات‌رسانی در بهترین شرایط انجام شود.

همتی با بیان اینکه برآوردها از حضور روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر از مردم شهرستان در این مراسم حکایت دارد، خاطرنشان کرد: این آمار جدا از افرادی است که با خودروهای شخصی راهی تهران خواهند شد و از این رو مدیران دستگاه‌ها باید تا پایان مراسم، روند خدمات‌رسانی را به صورت مستمر مدیریت و پایش کنند.