پیش بینی هواشناسی هرمزگان دهم تیر ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق خودداری شود.

وی افزود: در دریای عمان و شرق تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب شرقی و بعدازظهر و شب در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز افزایش بادهای شمال غربی پیش بینی می‌شود که سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.

وی گفت: روزهای پنجشنبه تا شنبه از شدت باد بر روی دریا کاسته می‌شود و بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات تا روز شنبه ۱۳ تیر ماه ادامه دارد.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت افزایش نسبی دمای بیشینه با تاکید بر سواحل و مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.