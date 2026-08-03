ماندگاری هوای گرم و افزایش رطوبت نسبی در برخی نقاط هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز افزایش وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و بعدازظهر در نقاط مرتفع به ویژه مناطق شرقی، شهرستان بشاگرد و شمال استان، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی مناطق مرکزی که شرایطی بارشی فراهم نباشد، احتمال تندباد لحظه‌ای و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات در این مناطق خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: امروز افزایش وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مورد انتظار است و وضعیت دریا متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا صبح روز چهارشنبه چهاردهم مرداد تداوم خواهد داشت و در این مدت توصیه می‌شود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد در این مناطق خودداری کنند.

حمزه نژاد گفت: فردا و چهارشنبه، ۱۳ و ۱۴ مرداد افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.