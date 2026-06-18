پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان هرمزگان امروز صاف گاه کمی ابری و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در مناطق شرقی استان (بشاگرد) خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: تا ظهر امروز دریای عمان و شرق تنگه هرمز با وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج می‌شود.

وی افزود: بعدازظهر جمعه و شنبه با افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی تنگه هرمز و خلیج فارس متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دوشنبه یکم تیرماه با تغییرسوی جهت باد به جنوب شرقی، مناطق دریایی استان بویژه دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

وی گفت: از فردا جمعه ۲۹ خرداد افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان پیش بینی می‌شود.