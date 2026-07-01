به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح چهارشنبه در بازدید مزارع گندم سرخه ضمن اشاره به روند خرید تضمینی گندم در شهرستان سرخه اظهار کرد: ۳۳۰ تن گندم خریداری‌شده از کشاورزان با برنامه‌ریزی قبلی به کارخانه آرد امید سرخه و کارخانه آرد و سبوس سمنان منتقل شده است.

وی با تاکید بر اینکه فرآوری این محصول راهبردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد، افزود: انتقال سریع گندم به واحدهای فرآوری، از ماندگاری محصول در مراکز خرید جلوگیری کرده و روند تبدیل آن به آرد را تسریع می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه، ادامه داد: می کوشیم تا با انجام برنامه‌ریزی مناسب، ضمن حمایت از کشاورزان، زمینه ورود سریع محصولات خریداری‌شده به چرخه تولید فراهم شود.

غفوریان یادآور شد: هماهنگی میان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، علاوه بر افزایش بهره‌وری، در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسریع در تأمین مواد اولیه کارخانه‌های آرد و تقویت امنیت غذایی نیز نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها، زنجیره تولید گندم تا مصرف بیش از پیش تقویت شده و منافع بیشتری نصیب کشاورزان و فعالان این بخش شود.